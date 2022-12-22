Байден намагався зрозуміти погляди Зеленського на дипломатію та "червоні лінії" у переговорах, - Washington Post

На зустрічі 21 грудня президент США Джо Байден намагався зрозуміти погляди президента Володимира Зеленського на дипломатію та червоні лінії у переговорах із РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Washington Post.

Так, представник Білого дому заявив виданню, що адміністрація Байдена прагнула обговорити погляди Зеленського на дипломатію.

"Де він і що йому потрібно, щоб Київ був у максимально сильній позиції, щоб ми могли прискорити появу столу переговорів", - сказав він.

Водночас він зазначив, що США не вказуватимуть Україні, як має виглядати дипломатія, коли вона має починатися або якими мають бути її червоні лінії - рішення має ухвалювати Україна.

На зустрічі Байден запитав про поточні думки Зеленського, як має виглядати потенційне врегулювання.

"Зараз це свого роду академічна дискусія, оскільки немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена у розмові", - наголосив чиновник.

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