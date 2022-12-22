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В енергосистемі значний дефіцит потужності. Найскладніша ситуація у Києві, центральних областях та у прифронтових регіонах на сході та півдні країни, - Укренерго

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В енергосистемі значний дефіцит потужності. Найскладніша ситуація у Києві, центральних областях та у прифронтових регіонах на сході та півдні країни, - Укренерго
На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі під’єднано ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Проте у системі передачі енергії зберігаються певні обмеження, які були спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни", - зазначили у компанії. 

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"

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Топ коментарі

  • chelsea man
    козломордый отмечаешь утилизацию 100к своих соплемеников урюков?свинособака сильно толсто тролишь,твоя хрюканика никого уже не цепляет)
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Сьогодня звернувся за роз'ясненнями в міненергетики,відповідь така дефіциту електроенергії в нас немає,є профіцит, але передати через пошкодження не можуть.Проживаю в західній частині України,як таких великих пошкоджень не було,а по 16 годин сидимо без електроенергії.Або хтось бреше і заробляють на цьому,або не знаю,конкретної відповіді не дали
  • Sophia-Maria Duglass
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