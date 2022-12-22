В енергосистемі значний дефіцит потужності. Найскладніша ситуація у Києві, центральних областях та у прифронтових регіонах на сході та півдні країни, - Укренерго

На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі під’єднано ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Проте у системі передачі енергії зберігаються певні обмеження, які були спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни", - зазначили у компанії.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

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