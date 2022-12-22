Одна батарея Patriot має бути лише початком, як IRIS-T та NASAMS, - Повітряні сили

Батарея системи протиповітряної оборони Patriot, яку США передадуть Україні, має стати не єдиною, а першою у новій системі ППО України, поряд із комплексами IRIS-T та NASAMS.

Про це речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Ліга.нет.

Він підкреслив, що ЗРК Patriot - один з найкращих у світі комплексів, який стоїть на озброєнні у провідних країнах світу.

"І ми його вже, напевно, скоро матимемо. Але поки невідомо, про яку модифікацію Patriot йдеться - це поки не оприлюднюється, не оголошується. Сподіваємося, це буде один з найкращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі", - сказав Ігнат.

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Спікер Повітряних сил розповів, що батарея Patriot - це повноцінний підрозділ, який складається з машин забезпечення, транспортно-зарядних машин, командного пункту, радару та пускових установок. У складі батареї може бути від чотирьох до восьми пускових установок. В одній пусковій - чотири контейнери з зенітними керованими ракетами.

"Одна батарея - це має бути тільки початок, тому що зрозуміло, що ми вже прив'язуємося до цієї системи, так само як до IRIS-T та NASAMS, і ця перспектива для нас має бути продовжена", - сказав Ігнат.

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