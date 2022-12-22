Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів нараду з військовими і силовим блоком. Тема - нещодавня перевірка бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

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Про це повідомили на сайті президента Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочеш миру - готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка", - заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор запевнив, що в перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології"

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Водночас він підкреслив, що нібито не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Він також додав, що нібито навіть бачить "таку готовність з боку сусідів".

Тому, за словами Лукашенка, він нібито і вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування.

Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".