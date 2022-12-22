Для перемоги у наступному році Україні потрібні ППО, авіація, ракети та членство в НАТО, - Порошенко
Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"По-перше, візит Зеленського (до США. - Ред.) є довгоочікуваним і дуже добре підготовленим. Створений дуже потужний грунт для цього візиту. Можу сказати свої враження. Я мав зустрічі на найвищому рівні і в Державному департаменті, і в Пентагоні, і в Конгресі. Сьогодні Україна користується беззаперечною двопартійної підтримкою", - наголосив він.
Водночас, за словами Порошенка, сьогодні треба говорити про наступні кроки, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році.
"Які ці кроки можуть бути? Це не просто отримання Patriot. Це не просто збільшення фінансової підтримки. Є декілька речей, які Україна сьогодні чекає найбільше. Нам потрібні військові літаки включно з F-16 для припинення домінування Російської Федерації в повітрі. Нам потрібні далекобійні і високоточні артилерія та ракети – для того, щоб ми знищили систему логістики і командні пункти російської федерації на відстанях, що перевищують 40-50 км. Сьогодні це принципово важливо для нашої перемоги. Оскільки чисельність російської артилерії російської техніки все ще в рази перевищує те чим володіють зараз Збройні Сили України", - пояснив п'ятий президент.
Також, додав лідер "ЄС", треба відкрити двері НАТО для України.
"Так, як Україна стала кандидатом в члени ЄС, нам обов`язково реба, бажано на вільнюському саміті НАТО у 2023 році, щоб було прийнято рішення про членство України в НАТО. Без цього – я хочу на цьому твердо наголосити – не будуть працювати жодні гарантії безпеки. А це означає, що без цього війна не закінчиться", - наголосив Порошенко.
Він зазначив, що Україна заплатила дуже високу ціну за можливість бути членом НАТО. І сьогодні НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна зацікавлена в НАТО.
"Отже, авіація з повітряною обороною, далекобійна високоточна артилерія і ракети, а також членство в НАТО. Це те, що Україна і українці чекають від цього візиту", - підсумував п'ятий президент.