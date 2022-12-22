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Пєсков про зустріч Байдена та Зеленського: Реальних закликів до миру не прозвучало

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Пєсков про зустріч Байдена та Зеленського: Реальних закликів до миру не прозвучало
Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував зустріч президентів Зеленського та Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З жалем констатуємо, що від Байдена та Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до стурбованостей Росії", - сказав прессекретар російського диктатора.

Також, за словами Пєскова, реальних закликів до миру не прозвучало.

"Не було застережень щодо варварських обстрілів житлових будинків Донбасу", - додав він.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    этих нелюдей из параллельной реальности невозможно воспринимать без брезгливости и презрения...
    абсолютно идиотские тезисы...пурга письковская !!!
  • Konsatntin Kotsan
    А що на Москву падають ракети? до якої стурбованості РФ має прислухатися Україна?
    Донбас це Україна не буде там військ РФ не буде там жодних обстрілів.
  • аспм мпри
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