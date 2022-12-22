Пєсков про зустріч Байдена та Зеленського: Реальних закликів до миру не прозвучало

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував зустріч президентів Зеленського та Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З жалем констатуємо, що від Байдена та Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до стурбованостей Росії", - сказав прессекретар російського диктатора.

Також, за словами Пєскова, реальних закликів до миру не прозвучало.

"Не було застережень щодо варварських обстрілів житлових будинків Донбасу", - додав він.

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