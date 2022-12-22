Зранку 22 грудня росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини

Сьогодні зранку, 22 грудня, російські війська обстріляли район населеного пункту Блешня Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".

"З 10:05 до 10:20 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Блешня. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:30 до 11:00 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Блешня. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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