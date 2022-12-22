Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак, - Галущенко

Енергетична система України витримає нові хвилі російських ракетних атак, і це стане одним з наших кроків до перемоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, абсолютно очевидним є те, що ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів, оскільки це звичайний терор проти цивільного населення і "нормальна практика" для Росії.

"Стосовно міцності енергосистеми.. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл - це від 70 до 100 (запущених. - Ред.) ракет одночасно. Але й кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу", - зазначив Галущенко.

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Нагадаємо, минулого тижня російські удари вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найскладнішою ситуація залишається в Києві. Мешканці столиці не можуть електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.