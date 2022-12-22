У США є три різні моделі завершення війни в Україні шляхом переговорів, - WP

У США бачать три моделі того, яким могло б бути завершення війни РФ проти України шляхом переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"Є три різні моделі того, яким могло б бути завершення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена. - Ред.)", - зазначає видання.

За даними WP, перша частина плану, який Зеленський запропонував минулого місяця, передбачає відхід Росії з усієї території України, яку вона зараз окупувала, включаючи Крим і Донбас.

Інша передбачає відхід російських окупаційних військ до лінії 2014 року.

Третя - виведення військ РФ з Донбасу, але не з Криму.

"Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій", - пише видання.

Водночас, за даними WP, під час зустрічі Байден хотів почути від Зеленського "поточні думки щодо того, як це має бути". Джерело видання повідомило, що "наразі це щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає свідчить про те, що Росія зацікавлена ​​в розмові.

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