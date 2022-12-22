Поразка РФ та Путіна в Україні - інтерес національної безпеки США, - сенатор-республіканець Грем

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем після виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі заявив, що перемога України у війні - це перемога США.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем вважає, що Зеленський виголосив у Конгресі одну з найбільш надихаючих промов, які він колись чув.

Він зазначив, що український президент дав зрозуміти, що Україна "жива і здорова" після 10 місяців великої війни і сповнена рішучості не здаватися Росії та диктатору Володимиру Путіну.

"В інтересах національної безпеки Америки, щоб путінська Росія зазнала поразки в Україні. Прощення та забуття всіх воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо, а дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо", - заявив Грем.

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Сенатор наголосив, що Україна не просить США вести війну за неї, а лише закликає надати озброєння та фінансову допомогу, щоб продовжувати боротися.

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну. Перемога України - це наша перемога" - написав він.