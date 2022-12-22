Міськради почали звертатись до Зеленського щодо вето на закон 5655, - АМУ. ДОКУМЕНТ

Стрийська міська рада Львівської області ухвалила рішення про звернення до Президента України щодо накладення вето на законопроєкт 5655.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Асоціації міст України.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено депутатами на постійну комісію Стрийської міської ради з питань прав людини, законності та депутатської етики.

Раніше Асоціація міст України звернулася до Президента щодо вето на закон 5655.

Водночас петиція про вето Президента на скандальний закон про реформу містобудування за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів українців.

На бюрократичному рівні законопроєкт піддали критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради. Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України".

В Асоціації міст України (АМУ) виступили категорично проти законопроєкту 5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що він веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації.

Національне агентство по запобіганню корупції розібрало ризики у новій версії 5655.

Мери українських міст просили народних депутатів доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.

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