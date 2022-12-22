Справу колишнього "слуги народу" Трухіна передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Трухіна. Його звинувачують в підкупі патрульних поліцейських.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ. В повідомленні не називають прізвище Трухіна, але всі обставини справи вказують на те, що йдеться саме про нього.

"У серпні 2021 народний обранець запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП", - йдеться в повідомленні.

7 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

28 вересня завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.

В САП нагадали, що покарання за ч. 1 ст. 369 КК України - штраф від 1700 до 6800 грн або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

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2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.