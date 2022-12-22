Росіяни привозять українських полонених на обмін, а потім повертають у колонії і кажуть їм, що Україна нібито відмовляється їх міняти, - Лубінець

Російські загарбники привозять полонених українських захисників нібито на обмін, а потім повертають у колонії і кажуть, що Україна відмовляється їх міняти.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

"Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону", - додав Лубінець.

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