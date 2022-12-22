Російські загарбники провели чергову серію фільтраційних рейдів у Генічеському районі Херсонської області, - Соболевський

Цього разу, за свідченням місцевих мешканців, поведінка окупантів була набагато агресивнішою, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Днями окупанти провели серію фільтраційних рейдів у Генічеському районі Херсонської області. За свідченнями місцевих жителів, поведінка орків була набагато агресивнішою, ніж зазвичай. Окупаційні війська, що утримують лівобережну частину Херсонщини, мають наростаючі проблеми з бойовим духом та дисципліною. Ще одна примітка - наявність алкоголю при обшуках їх цікавило набагато більше, ніж зброя", - йдеться в повідомленні.

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