Вибух в ресторані з Рогозіним: прикордонники "передали" йому "протокол" через "небайдужих товаришів"
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Українські прикордонники знали, де саме на окупованих територіях перебуває колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, та повідомили ці дані "небайдужим товаришам".
Про це розповіли у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Там розказали, що Державна прикордонна служба "знайшла місце перебування" Рогозіна на окупованій території в Донецькій області.
"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - йдеться в повідомленні ДПСУ.
Прикордонники закликали росіян не порушувати українське законодавство, пообіцявши, що "відповідальність обов’язково настане".
Напередодні стало відомо, що Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час вибуху в ресторані в окупованому Донецьку. Вони святкували там день народження Рогозіна.