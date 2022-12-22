Вибух в ресторані з Рогозіним: прикордонники "передали" йому "протокол" через "небайдужих товаришів"

Українські прикордонники знали, де саме на окупованих територіях перебуває колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, та повідомили ці дані "небайдужим товаришам".

Про це розповіли у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Там розказали, що Державна прикордонна служба "знайшла місце перебування" Рогозіна на окупованій території в Донецькій області.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники закликали росіян не порушувати українське законодавство, пообіцявши, що "відповідальність обов’язково настане".

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Напередодні стало відомо, що Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час вибуху в ресторані в окупованому Донецьку. Вони святкували там день народження Рогозіна.