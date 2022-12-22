Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині, загинула 1 особа, 2 дістали поранення, - ОП
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Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 особа.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Часів Яр, Донеччина. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби.