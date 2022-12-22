Російські чиновники й надалі їздитимуть на окуповані території, - Пєсков

Росія і надалі посилатиме своїх чиновників на тимчасово окуповані російські території попри ризики для їхнього життя.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться, є відрядження чиновників. І абсолютно нормально, чиновники відвідують російські регіони і будуть відвідувати, тим паче такі регіони, які потребують зараз, у перехідний період, особливої уваги в період їхньої інтеграції, адаптації в увесь простір життя нашої великої країни. І чиновники зобов'язані туди їздити у великій кількості", - сказав він.

Пєсков визнав, що перебування на окупованих територіях є небезпечним та несе ризики для життя.

"Але це не означає, що ці умови повинні заважати чиновникам виконувати свої функції...", - додав він.

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Напередодні стало відомо, що Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час вибуху в ресторані в окупованому Донецьку. Вони святкували там день народження Рогозіна.

Українські прикордонники знали, де саме на окупованих територіях знаходиться колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, та повідомили ці дані "небайдужим товаришам".