Між російськими силовиками та військовими на херсонському напрямку загострилися конфлікти через недостатнє матеріальне забезпечення, - Центр національного спротиву

Між окупаційними силовиками (Росгвардія, ФСБ) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Російські силовики відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території. Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом.

"Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти. Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини. Результатом напруги є перерозподіл влади в результаті якого в першу чергу помирають колаборанти.", - зазначили у ЦНС.

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