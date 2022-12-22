Укренерго та ДТЕКу на Київщині доручено прискорити вихід на графіки електропостачання, - ОВА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головне питання - ліквідація критичної ситуації, що склалася в області внаслідок обстрілу рф об’єктів енергопостачання.



Комісія надала доручення "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл.



"Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання. Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", - наголосив очільник обладміністрації.

За словами Кулеби, наразі ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше 48 годин, поступово покращується. Це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів.

"Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки. Окремо доручено районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури", - додав глава ОВА.

Також читайте: Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак, - Галущенко