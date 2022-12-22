Падіння ракети в Польщі: перші результати розслідування будуть за "місяць-два"

У польському Пшеводуві, поблизу кордону з Україною, тривали додаткові слідчі дії на місці падіння ракети 15 листопада, в результаті якого загинули двоє осіб. Перші результати слідства можуть стати відомими через "місяць-два".

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський, передає Цензор.НЕТ.

"У середу у Пшеводові тривали слідчі дії, спеціалісти збирали додаткові докази у цій справі", - сказав Лапчинський.

За його словами, додаткове збирання доказів відбувалося за рекомендацією експертів, які працюють над уже зібраними доказовими матеріалами.

Лапчинський зазначив, що перші результати слідства у цій справі можуть з’явитися через "місяць-два".

"Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати", - підкреслив речник Національної прокуратури Польщі.

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Обставини події, що сталася 15 листопада у Пшеводуві, з’ясовуються в межах розслідування, яке проводить Мазовецький відділ у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі. Провадження ведеться у напрямку ненавмисного спричинення надзвичайної ситуації значних масштабів, що загрожує життю та здоров’ю багатьох людей або майну, що трапилася через детонацію вибухових матеріалів, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну ракета впали в Польщі, вбивши двох людей. Ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська.

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Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.