Ексрегіонала Святаша, який закликав отримувати паспорти РФ, оголошено у розшук, - СБУ
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.
За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.
У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне ставлення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з рф до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, екснардеп втік до Росії.
"На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення", - додали в СБУ.
У Службі безпеки нагадали, що раніше Святашу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.
За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Йдеться про нардепа України IV-VIII скликань Дмитра Святаша.