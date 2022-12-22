Ексрегіонала Святаша, який закликав отримувати паспорти РФ, оголошено у розшук, - СБУ

Екснардепу Дмитру Святашу, який публічно підтримав російську збройну агресію проти України, повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.



За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.



У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне ставлення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з рф до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У СБУ заявили про замахи на Буданова та Резнікова

За даними СБУ, екснардеп втік до Росії.

"На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення", - додали в СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що раніше Святашу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.



За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Йдеться про нардепа України IV-VIII скликань Дмитра Святаша.

Також читайте: В Херсоні затримали зрадницю з "Партії регіонів", яка погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі, - СБУ. ФОТО