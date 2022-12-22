У Бундестазі просять Шольца передати Україні комплекси ППО PAC-2: "Ми їх і так скоро спишемо"

Представник з оборонної політики правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу все ж таки санкціонувати передання Україні ЗРК Patriot у "застарілій" модифікації PAC-2, оскільки ФРН найближчими роками так чи інакше замінюватиме їх на нові системи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Берлін відмовився наприкінці осені озброїти Україну "Петріотами". У грудні США заявили, що передадуть ЗСУ одну батарею цього комплексу.

"Zeitenwende означає допомогти, також з PAC-2. У найближчі роки наш старий PAC-2 доведеться замінити на PAC-2 GEM-T і PAC-3. В Україні до закінчення терміну служби вони ще можуть зробити свій внесок у ППО від крилатих ракет і безпілотників", - закликає Фабер.

Він додав, що навіть така "застаріла" модифікація "все ще може надати реальну допомогу проти путінського терору в Україні до того, як її буде виведено з експлуатації".

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Модифікацію PAC-2 випробували вперше 1987 року. Імовірність ураження літака ракетою такого ЗРК - 80-90%, тактичної ракети - 30-40% однією ракетою без перешкод. Висота ураження балістичних цілей - до 11 км, радіус досяжності - 20 км проти балістичних цілей.

"Або демократії світу разом перемагають у путінській агресивній війні, або програють поодинці. Допомога доходить з Естонії та Австралії. Допомога з боку Німеччини повинна мати розмір, що відповідає розміру четвертої за величиною економіки у світі", - наголосив депутат Бундестагу.

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