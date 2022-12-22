Окупанти продовжують обстрілювати Куп’янськ та Вовчанськ, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ФОТО
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22 грудня російські військові обстріляли міста Куп’янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки й 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні
У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.