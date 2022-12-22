Land Cruiser у голови села, та два Lexus у черкаського депутата: НАЗК виявила необґрунтовані активи у трьох посадовців

Майже 10 млн грн необґрунтованих активів: НАЗК надіслало до САП результати моніторингу способу життя трьох посадовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Агентства.

"Голова сільської ради в Київській області не вказала в декларації автівку чоловіка Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 2,5 млн грн. Посадовиця не відповіла на звернення НАЗК про авто, водночас чоловік підтвердив, що машина придбана. Як зазначив чоловік декларантки, гроші на покупку позичали в родичів, знайомих та друзів. Під час моніторингу НАЗК виявило, що за період із 1998 по 2020 років дохід сім’ї посадовиці становить трохи більше 1,2 млн грн (не враховуючи видаткових операцій із банківських рахунків та зняття готівки, а також сплату податків та зборів). Документи, які підтвердили б інші види доходів, посадовиця не надала.

Різниця між законними доходами декларантки та її чоловіка і вартістю авто становить 2,2 млн грн. У розумінні закону це необґрунтований актив", - йдеться в повідомленні.

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У другому випадку місцевий депутат у Черкаській області у 2020 році купив авто Land Rover Range Rover та два LEXUS LX 570 на суму понад 7 млн гривень. Водночас посадовець не декларував жодних активів, а загальний дохід сім’ї депутата за 2020 рік становив лише трохи більше 800 тис. грн.

"Мати посадовця пояснила, що їхня сім’я раніше жила у Вірменії та була досить забезпеченою. Після смерті чоловіка (батька декларанта), мати отримала всі кошти без заповіту, тому ніяких підтверджуючих документів на володіння активами не мала. А коли почула, що син (декларант) хоче придбати авто, передала йому ці кошти. Під час моніторингу було встановлено необгрунтовані активи на суму майже 6, 2 млн грн", - пояснили у НАЗК.

Третій випадок стосується головної спеціалістки управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

"Задекларувала за 2021 рік автівку Toyota Yaris та квартиру загальною площею 76,3 м2на Київщині. Загальна вартість майна - 1, 7 млн грн. Законні доходи подружжя за 2021 рік та їхні грошові активи за 2020 рік разом склали близько 400 тис. грн. Сума коштів, джерел походження яких не вдалося встановити під час моніторингу способу життя декларантки, становить 1.3 млн грн", - додали в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Після того як НАЗК передає матеріали до САП, прокурори можуть подати відповідний позов до суду. Після ухвалення судового рішення про визнання необґрунтованими активів, їх мають стягнути в дохід держави

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