Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Глава МАГАТЕ Гроссі у Москві переконував створити на ЗАЕС охоронну зону

3 61413
Глава МАГАТЕ Гроссі у Москві переконував створити на ЗАЕС охоронну зону
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором Росатому Олексієм Ліхачовим. Вони обговорювали створення "зони безпеки" в окупованому Росією Енергодарі, куди входила б Запорізька атомна електростанція.

Про це Гроссі повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі наголосив після зустрічі з Ліхачовим, що "ключовим моментом є зосередженість зони виключно на запобіганні ядерній аварії".

Глава МАГАТЕ запевнив, що продовжить докладати зусиль для досягнення цієї мети "з почуттям крайньої терміновості".

Подробиці переговорів - якою має бути ця зона, чи звідти вийдуть усі війська РФ, чи тільки ті, що з важким озброєнням, - та інші деталі не розголошуються.

Також читайте: Росіяни використовують ЗАЕС для обстрілів Марганцю і Нікополя. Усі шість блоків станції зупинено, - Старух

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Гроссі, хто ту зону охоронятиме? Чия армія?

    Втім, судячи з того, що ти тер з росатомом - питання риторичне. Йди... нехай шастать.
  • masha s
    обидва нічого не рішають
    ото супер зустріч
    схоже, що у МАГАТЕ залишився бюджет на відрядження
    ось Гроссі його опанував лол
  • Vlad D 3e787b09
    Во первых роззсияне что то в замен обещаний росатома что то потребуют. Когда МАГАТЕ выполнит, то окажется что Гросси не договорился с военными. Вообщем удачи Гросси в постижении истины - "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини