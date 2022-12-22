Глава МАГАТЕ Гроссі у Москві переконував створити на ЗАЕС охоронну зону

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором Росатому Олексієм Ліхачовим. Вони обговорювали створення "зони безпеки" в окупованому Росією Енергодарі, куди входила б Запорізька атомна електростанція.

Про це Гроссі повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі наголосив після зустрічі з Ліхачовим, що "ключовим моментом є зосередженість зони виключно на запобіганні ядерній аварії".

Глава МАГАТЕ запевнив, що продовжить докладати зусиль для досягнення цієї мети "з почуттям крайньої терміновості".

Подробиці переговорів - якою має бути ця зона, чи звідти вийдуть усі війська РФ, чи тільки ті, що з важким озброєнням, - та інші деталі не розголошуються.

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