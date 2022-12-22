Чадним газом із генераторів за перший тиждень грудня отруїлися понад 100 людей

У листопаді в Україні зафіксовано 370 випадків отруєння чадним газом із генераторів, лише за перший тиждень грудня - 100 випадків.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"Лише за місяць - в листопаді - було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100. Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях", - сказав він.

Єнін наголосив, що неправильне використання генераторів загрожує не лише отруєнням чадним газом. Також можливі вибухи та пожежі.

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"Днями в Києві на 13 поверсі в одній квартир стався вибух двох блоків безперебійного живлення, що заряджалися від електромережі. Після чого почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати лише впродовж години. На щастя, люди не постраждали. Інший випадок стався на Волині у місті Нововолинськ, де в квартирі вибухнув туристичний газовий балон, через що зайнялася квартира. В результаті вибуху дві людини отримали тілесні ушкодження", - навів Єнін кілька прикладів.

Він закликав дуже обачливо ставитися до експлуатації генераторів.

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