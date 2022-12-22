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Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі. ФОТО

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Журналісти ідентифікували десятки російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, які вбивали цивільних у Бучі.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.

Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували в Росію.

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 01

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 02

Окупанти, які дзвонили додому з Бучі

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Звірства в Бучі чинили десантники 234-го полку. Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 03

Розпізнавальні знаки російських військових

На одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

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Журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234 десантно-штурмового полку та тіла 36 жертв, які росіяни залишили лежати на вулиці в Бучі. Вони опублікували карту виявлених тіл.

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 04

Карта тіл українців, виявлених на вулиці Яблунській в Бучі

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 05

Перелік українців, вбитих росіянами в Бучі

Перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових.

Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі 06

Городілов у Білорусі в лютому перед вторгненням до України

Схожого на Городілова військового також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами Мужності.

234 полк входить до 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, яку Офіс генерального прокурора України підозрює у звірствах в Бучі.

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Топ коментарі

  • Вадим Карапіщенко
    Це все інформація в теки майбутньому нашому Мосаду. Ні одна гнида не має право вижити...
  • AbOriginal_UA
    Для нашего ГРУ работы на долгие годы !
  • cimbitep
    що ти мелеш? більшість з цих дєсантнічков, якщо не всі, вже досить довго перегнивають в українській землі.
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