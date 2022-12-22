7 катівень та 8 місць несвободи виявила поліція на деокупованій Херсонщині

Після деокупації на звільненій території Херсонщини поліцейські зафіксували 7 катівень та 8 місць несвободи.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповів т.в.о. начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Кований.

"На теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано 7 катівень та 8 місць несвободи: 3 катівні і 1 місце несвободи – це безпосередньо у Херсоні, ще 4 катівні і 7 місць несвободи – це Бериславський район", - повідомив Кований.

За його словами, це не всі катівні, а лише зафіксовані поліцейськими, адже до складу слідчих груп входять не лише представники поліції, тому і фіксують місця, де були катівні, також й інші структури.

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В обласному центрі найбільше місце катування громадян було в ізоляторі тимчасового тримання, відомо про понад 300 підтверджених випадків утримання тут людей, вже встановлені їх особи, вони дають свідчення. Але, як підкреслив Кований, ця цифра щодня зростає: "Точної кількості людей, які пройшли принаймні через цю катівню, ще не встановлено".

Він зазначив, що загалом порушено більше 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів на території Херсонщини від початку бойових дій.