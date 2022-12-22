Гетманцев та ДПС майже пів року не реагували на корупцію у Львівській податковій, - голова ОВА Козицький

Державна податкова служба України і голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не реагували на те, що Львівська ОВА публічно звинувачувала керівництво Львівської ДПС у непрозорому відшкодуванні ПДВ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці (21 грудня. - ред.) народний депутат України і голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розродився "переможним" дописом про відсторонення керівництва Львівської податкової у повному складі за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році. Мовляв, львівські фіскали повертали сумнівний ПДВ без перевірки і якщо факти підтвердять, то всіх звільнять", - йдеться в повідомленні.

За словами Козицького, всі перевірки та відповідні рішення виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Тетяна Кірієнко провела за один день - у другій половині грудня.

"Майже через пів року з того часу як Львівська ОВА вийшла у публічний простір з підозрою керівництва ДПС у Львівській області у непрозорому відшкодуванні ПДВ. Аж через пів року після того як підприємці на кожному куті неофіційно розповідали про схеми у стінах Львівської ДПС. Через пів року після великої кількості публікацій у ЗМІ про перерахування коштів фіктивним компаніям", - пояснив голова ОВА.

Козицький зазначив, що хотів би публічно почути думку щодо цієї ситуації від міністра фінансів Марченка.

"Щоб не повторювались подібні ситуації, недостатньо відсторонити та звільнити, а слід довести справу до логічного завершення – щоб усі винні були покарані згідно з законом. Бо з таким підходом до роботи ми точно не зможемо знизити рівень корупції, як у Сингапурі, про який ви пишете, Даниле Олександровичу", - додав він.

Козицький пізніше повідомив, що новим очільником Львівської ДПС став Флис Андрій Степанович.

"Саме він змінив відстороненого Андрія Щербака з командою. Все б нічого, але Андрій Флис – колишній начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у Львівській області. Саме цей підрозділ безпосередньо відповідає за перевірку, підтвердження достовірності заявлених до відшкодування сум та формування висновків для відшкодування ПДВ з бюджету. І саме через зловживання з ПДВ "злетів" з посади Андрій Щербак. ...

Сьогодні ж Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило чергову злочинну схему відшкодування ПДВ: у компаній відомого львівського бізнесмена вилучили понад 25 млн грн готівкою. Фірма завдала державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ майже на 35,4 млн грн. І скоріш за все це відбулося під необачним оком Андрія Флиса. Але ці речі нікого не зупинили. Ні Данила Гетманцева, ні очільницю ДПС України Тетяну Кірієнко. Бо погодження Андрія Флиса відбулось моментально – за один день", - зазначив очільник ОВА.

Також Козицький заявив, що Гетманцев "у дивний спосіб хоче виправдати корупцію у Львівській податковій і прив’язує проросійську ОПЗЖ".

"А я маю дуже багато фактів з біографії Данила Олександровича, які свідчать про його тісні зв’язки з людьми з російських спецслужб.

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У недавньому інтерв’ю т.в.о. керівника СБУ Василь Малюк повідомив, що за відправлення в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва. Під керівництвом цих двох осіб та в присутності кадрових співробітників Пʼятої служби ФСБ РФ збирали інформацію про Україну.

Більше того, за даними британської розвідки, Сівкович був одним із членів "маріонеткового уряду", який Росія готувала після нападу на Україну. Проти нього також накладені санкції США.

Ви запитаєте, що Сівкович має до Гетманцева? А те, що Данило Олександрович 8 років був помічником Володимира Сівковича, депутата від "Партії регіонів", який співпрацює зі спецслужбами держави-агресора та зрадив свою країну! У 2017 році Данило Гетманцев хотів стати суддею, але Вища кваліфікаційна комісія суддів і Громадська рада доброчесності не пустили його на цю посаду саме через зв’язки з Сівковичем.

Тому у мене риторичне запитання – яке моральне право має Данило Гетманцев безпідставно звинувачувати когось у якихось зв’язках з ОПЗЖ, якщо левову частку свого життя він співпрацював зі зрадниками України?" - сказав він.

Також Козицький додав, що Львівська ОВА двічі зверталася до Мінфіну, щоб там прокоментували ситуацію з Львівською податковою. Він очікує від міністра Марченка його публічною думки щодо зловживань з поверненням ПДВ та оцінки роботи керівництва місцевих фіскалів.

Нагадаємо, раніше голова ОВА повідомив, що львівські податківці хотіли відшкодувати сумнівним компаніям 380 млн грн ПДВ.

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