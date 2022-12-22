Заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення", - лідер правлячої партії Грузії Кобахідзе

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що для офіційного Тбілісі "не мають значення" заклики президентів України та Молдови відпустити Михеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

"Уряд Зеленського брав безпосередню участь у спецоперації з відправлення Саакашвілі до Грузії у контейнері зі сметаною… його заява не може мати особливого значення. А у Санду, якщо не помиляюся, сидить 6-й (5й. - прим. Ред.) президент Молдови. Санду має подбати про свого президентського ув’язненого, який досі у в’язниці", - заявив Кобахідзе.

Він допустив неточність: насправді колишній президент Молдови Ігор Додон не перебував у в’язниці. Він був спочатку під домашнім арештом, потім його перевели під судовий контроль.

Читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Кобахідзе також заявив, що Саакашвілі і його захист використали останнє судове засідання для "симуляції" та що усі матеріали про тяжкий стан здоров’я експрезидента - замовлені.

"Відповідальність за Саакашвілі як ув’язненого несуть державні органи і він перебуває під опікою", - додав Кобахідзе.

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.