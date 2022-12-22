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Заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення", - лідер правлячої партії Грузії Кобахідзе

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Заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення", - лідер правлячої партії Грузії Кобахідзе
Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що для офіційного Тбілісі "не мають значення" заклики президентів України та Молдови відпустити Михеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

"Уряд Зеленського брав безпосередню участь у спецоперації з відправлення Саакашвілі до Грузії у контейнері зі сметаною… його заява не може мати особливого значення. А у Санду, якщо не помиляюся, сидить 6-й (5й. - прим. Ред.) президент Молдови. Санду має подбати про свого президентського ув’язненого, який досі у в’язниці", - заявив Кобахідзе.

Він допустив неточність: насправді колишній президент Молдови Ігор Додон не перебував у в’язниці. Він був спочатку під домашнім арештом, потім його перевели під судовий контроль.

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Кобахідзе також заявив, що Саакашвілі і його захист використали останнє судове засідання для "симуляції" та що усі матеріали про тяжкий стан здоров’я експрезидента - замовлені.

"Відповідальність за Саакашвілі як ув’язненого несуть державні органи і він перебуває під опікою", - додав Кобахідзе.

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зараз Грузія прислуговує Московії. Не заважайте ій.
  • Mykola Korzh
    На..ра він повертався? Там більшість проросійська і надіятись на якійсь масові протести марно?(
  • damaged_mak
    дело против байдена біло еще задолго до зелупи и оно вполне легитимно. корупция его семейки у нас - это лишь небольшая часть их корупционного следа. недавно вксрылось, что подобное "сотрудничество" с китаем принесло намнооого больше.
    я уж молчу про то, как демпартия сейчас саботирует ленд-лиз, а вместо этого отмывает бабки через эти конченные "пакеты" помощи украине (в которых самой помощи 1/5 в лучшем случае) из-за которых у нас вместо розгрома рашки получается бесконечная кровавая мясорубка.
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