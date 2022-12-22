Російських таксистів зобов’язали передавати дані в ФСБ

Державна дума РФ ухвалила новий закон, що регулює роботу таксі. Серед іншого служби таксі зобов’язали надавати ФСБ автоматизований доступ до інформаційних систем та баз даних.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Тепер служби замовлення таксі будуть зобов'язані надавати органам ФСБ автоматизований віддалений доступ до інформаційних систем і баз даних, які використовуються для отримання, зберігання, оброблення та передачі замовлень легкового таксі.

Закон також передбачає створення трьох регіональних реєстрів таксі - регіонального реєстру служб замовлення таксі, регіонального реєстру перевізників легковими таксі, а також регіонального реєстру легкових таксі.

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Передбачається також створення федеральної державної інформаційної системи легкових таксі, яка здійснюватиме збір, обробку, систематизацію, зберігання відомостей з реєстрів з наданням уповноваженим органам можливості ведення зазначених реєстрів і доступу до відомостей, що містяться в зазначеній інформаційно-аналітичній системі.