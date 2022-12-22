Новини

Російських таксистів зобов’язали передавати дані в ФСБ

4 24213
Російських таксистів зобов’язали передавати дані в ФСБ
Державна дума РФ ухвалила новий закон, що регулює роботу таксі. Серед іншого служби таксі зобов’язали надавати ФСБ автоматизований доступ до інформаційних систем та баз даних.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Тепер служби замовлення таксі будуть зобов'язані надавати органам ФСБ автоматизований віддалений доступ до інформаційних систем і баз даних, які використовуються для отримання, зберігання, оброблення та передачі замовлень легкового таксі.

Закон також передбачає створення трьох регіональних реєстрів таксі - регіонального реєстру служб замовлення таксі, регіонального реєстру перевізників легковими таксі, а також регіонального реєстру легкових таксі.

Також читайте: Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters

Передбачається також створення федеральної державної інформаційної системи легкових таксі, яка здійснюватиме збір, обробку, систематизацію, зберігання відомостей з реєстрів з наданням уповноваженим органам можливості ведення зазначених реєстрів і доступу до відомостей, що містяться в зазначеній інформаційно-аналітичній системі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Там не тільки попи, таксисти, шлюхи на службі у ФСБ. Там навіть всі науковці і діти, що навчаються в школах. За зомбованих вчителів і немає мови. Одним словом - гнила нація, підла нація, штучна нація, створена для вбивств, терору, насилля. Ось вам і нечиста сила, про яку чули з казків.
  • Саша Пончик
    Кацапское гетто набирает обороты. Если честно то меня это радует. Скот должен быть всегда в поле зрения барина.
  • jklpqrs
    Звонишь в яндекс-такси, а приезжает офицер фсб. Очень удобно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини