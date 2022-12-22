Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа, - Галущенко

Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових обстрілів з боку Росії.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - пояснив він.

За словам Галущенка, крім імпорту електроенергії Україні можуть допомогти засоби ППО.

Також він заявив, що наразі ситуація в енергосистемі України складна.

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - додав міністр.

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