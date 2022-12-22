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Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа, - Галущенко

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Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа, - Галущенко
Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових обстрілів з боку Росії.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - пояснив він.

За словам Галущенка, крім імпорту електроенергії Україні можуть допомогти засоби ППО.

Також він заявив, що наразі ситуація в енергосистемі України складна.

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - додав міністр.

Також читайте: Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак, - Галущенко

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Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    О, уже до літа)

    Умнічка шо не каже до літа якого року! Так можна ще електроенергію в Європу продавати і продавати! Прапрапрапрапрапрапраправнукам ще грошей вистачить!

    Гніди ******.
  • Randall Flag da70119e
    От вони кажуть про 60% знищених трансформаторів у Києві. Добре, а як же ж тоді вони відновлюють постачання світла? Тобто ті 40, що залишилися, вони поєднують між собою у мережу, а потім нестачу енергії компенсуть періодичними вимкненнями? Чи замінюють пошкоджені трансформатори новими? І, до речі, чому лише зараз нам повідомили про кількість пошкоджених трансформаторів? Це така таємниця? Чому мовчали про наслідки останньої атаки шахелами? Лише написали про впажений інфпаструктурний об"єкт. Але що ж це за об"єкт такий, через який величезне місто вже чеиверту добу сидить бех світла??? Чому мовчать про прогрес з ремогтом? Не дають хоча б приблизних термінів усунення пошкоджень? Навіщо з цього робити якусь таємницю???
  • Stanislav Bryzhyk
    Тому що якщо сказати правду, то стане ясно, що насправді гудок просто хоче продавати Україні електроенергію по європейським тарифам, а йому не дозволили. От він і зливає оркам слабкі місця енергосистеми. Подумайте самі - пересічний громадянин не знає навіть як ті тец виглядають, не кажучи вже про трансформатори або місця де вони розташовані... І ні, на гугл мапі місця де стоять трансформатори, не подивишся, це зелений піздьож.
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