Іран погрожує Зеленському: Наше терпіння щодо звинувачень не є безмежним

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані розкритикував промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі США. Іран обурили слова про військову підтримку Тегераном Москви у війні проти України.

Коментар Канаані опубліковано на сайті іранського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У ньому стверджується, що Іран "не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні" та завжди поважав територіальну цілісність усіх країн включно з Україною.

"Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним", - заявив представник іранського МЗС.

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Також Канаані порадив українському президенту "винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

Нагадаємо, у промові перед обома палатами Конгресу глава держави вкотре заявив про військову підтримку Іраном Росії.

"Коли Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці - Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. Питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз", - сказав він.

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