Херсонців закликають виїхати з мікрорайону Острів, який постійно обстрілюють окупанти, - ОВА
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Жителів макрорайону Острів у Херсоні просять евакуюватися, оскільки російські загарбники постійно завдають по ньому ударів.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники постійно завдають ударів по мікрорайону Острів у Херсоні. Цей мікрорайон є зоною підвищеної небезпеки. Звертаюся до мешканців Острова із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України. Херсонці, прошу вас прийняти правильне рішення і подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА заявив, що через ворожі удари Острів може лишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.