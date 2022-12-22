У росіян немає переломного успіху в Бахмуті, щодня вони зазнають неймовірних втрат, - Череватий

У Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Якщо глобально говорити, то звичайно, немає в них там переломного успіху, немає прориву нашої оборони, що передбачає будь-яка серйозна наступальна операція. А локальні рухи в той чи інший бік, вигини фронту бувають. Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були звідти вибиті", - пояснив він.

За словами Череватого, на східному фронті, а особливо в районі Бахмута, досягаються дві головні цілі.

"Перша – ворог не може системно прорвати, а відтак і йти далі, окуповуючи наш Донбас, а можливо й маючи більш далекоглядні цілі. Друга – щодоби він несе просто неймовірні втрати як для армії 21 століття", - додав речник Східного угруповання військ.

Череватий наголосив, що втрати ворога в Бахмуті значно перевищують втрати Сил оборони, однак не став називати конкретні цифри.

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