Британія в ОБСЄ: Путін може завершити війну, йому треба припинити атаки на українську територію і вивести війська
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця посла Великої Британії при ОБСЄ Дейдре Браун під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
"Як ми вже заявляли багато разів – Путін може закінчити цю війну. Він повинен негайно припинити атаки на цивільних осіб та цивільні об'єкти і вивести свої війська з України відповідно до Статуту ООН", - сказала Браун.
Вона запевнила, що до цього моменту Велика Британія і міжнародне співтовариство залишатимуться непохитними у своїй підтримці – "скільки б часу це не зайняло" – з метою забезпечення повного відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.
Також британська дипломатка вказала на те, що у понеділок уряд Великої Британії пообіцяв надати Україні допомогу на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які були надані цього року.