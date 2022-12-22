Британія в ОБСЄ: Путін може завершити війну, йому треба припинити атаки на українську територію і вивести війська

Президент РФ Володимир Путін завжди має можливість припинити війну в Україні, для цього йому просто треба наказати припинити атаки на українську територію та вивести з неї російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця посла Великої Британії при ОБСЄ Дейдре Браун під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Як ми вже заявляли багато разів – Путін може закінчити цю війну. Він повинен негайно припинити атаки на цивільних осіб та цивільні об'єкти і вивести свої війська з України відповідно до Статуту ООН", - сказала Браун.

Вона запевнила, що до цього моменту Велика Британія і міжнародне співтовариство залишатимуться непохитними у своїй підтримці – "скільки б часу це не зайняло" – з метою забезпечення повного відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

Також читайте: Будь-який заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим, - Сунак

Також британська дипломатка вказала на те, що у понеділок уряд Великої Британії пообіцяв надати Україні допомогу на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які були надані цього року.