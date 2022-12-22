Польща та країни Балтії - в "списку цілей" РФ, - МЗС Польщі

Польща та країни Балтії також перебувають у російському списку цілей. І якщо ми не зупинити РФ, є гарантія того, що війни продовжуватимуться.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У російському списку цілей також є Польща та країни Балтії. Ці амбіції, ненажерливий апетит російського тирана (Путіна. - Ред.), який хоче територіально контролювати найширшу частину земної кулі, з нашої точки зору виглядають ірраціональними", - заявив Яблонський.

Він акцентував, Росія могла б ефективно використати економіку та дипломатію як важелі впливу, а не війну.

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"Кожна розумна людина має дбати про мир у Європі. Ми не можемо завжди закривати очі на все це, якщо ми дозволимо Росії перемогти, то це спровокує її подальші напади", - зазначив Яблонський.