КНДР відправила партію зброї російській ПВК "Вагнера", - Reuters

ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї, що свідчить про розширення ролі ПВК у війні РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї компанії Wagner, яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила піхотну зброю та ракети в Росію для використання компанією Wagner", - зазначив високопоставлений американський чиновник.

За даними джерела, оцінка США, заснована на даних розвідки, які будуть оприлюднені в четвер, полягає в тому, що кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні, "але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання Вагнеру".

Представники США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують підняти це питання в Раді Безпеки.

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