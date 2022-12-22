Путін про поставку американської ППО: "Мы пощелкаем и Patriot" (оновлено)

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував поставку Україні ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це роблять, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, от і все", - сказав він, коментуючи поставку Україні ЗРК Patriot.

"Нехай ставлять, ми полускаємо і Patriot, і там треба буде щось замість Patriot поставити, потрібно розробляти нові системи – це складний та тривалий процес", - додав він.

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