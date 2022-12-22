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Путін про поставку американської ППО: "Мы пощелкаем и Patriot" (оновлено)

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Путін про поставку американської ППО: "Мы пощелкаем и Patriot" (оновлено)
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував поставку Україні ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це роблять, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, от і все", - сказав він, коментуючи поставку Україні ЗРК Patriot.

"Нехай ставлять, ми полускаємо і Patriot, і там треба буде щось замість Patriot поставити, потрібно розробляти нові системи – це складний та тривалий процес", - додав він.

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Топ коментарі

  • chelsea man
    уже нет смысла обращать внимание на схлипы деменционного старичка.пластинку зажевало,а какоой грозный был 24 февраля,лузер года.
  • Sophia-Maria Duglass
    Гаага незабаром

  • Саша Пончик
    Нет ху.ло это приближение твоего похорона.
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