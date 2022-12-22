Інфляція може зрости на 2% на тлі переходу бізнесу на генератори, - Свириденко

Перехід бізнесу на альтернативні джерела енергії може спричинити збільшення інфляції на 1-2% у 2023 році.

Про це розповіла перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що постійні відключення енергії мають і будуть мати вплив на ціни. Адже коли руйнується енергетична інфраструктура, збільшується і вартість витрат на виробництво через зміни від переходу централізованих джерел постачання до генераторів.

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"Стійкість населення і бізнесу на мікрорівні і швидка реакція уряду у вирішені проблем, створює підстави сподіватись, що чинник зміни агресії росії у бік енергетичної інфраструктури не матиме визначального впливу на динаміку цін споживчого ринку. Однак ми прогнозуємо, що ось цей перехід бізнесу на дизелі та генератори може спричинити збільшення інфляції на 1-2 в.п. у 2023 році", – сказала Свириденко.

Очільниця Мінекономіки також припускає, що враховуючи поточну ситуацію, існує велика ймовірність внесення змін до державного бюджету на наступний рік.

"З часу ухвалення бюджету удари по енергетиці не припинялись, критична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Безперечно це впливає на економіку. Попередньо оцінювалось, що падіння ВВП за підсумками року становитиме близько 32%, зараз прогноз погіршено до діапазону 33,2-33,5%.

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Якщо руйнування нашої енергетичної інфраструктури будуть потужними, то нам не уникнути негативного впливу на економіку. За одним із таких сценаріїв - є ймовірність, що у наступному році ми не зможемо вийти на позитивну траєкторію зростання, і за підсумками року матимемо незначне падіння ВВП. Тоді це буде потребувати корекції", – сказала вона.