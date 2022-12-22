РФ може зупинити транзит газу будь-якої миті. Ці ризики прораховані, але нам потрібен імпорт протягом опалювального сезону, - Міненерго

Україна "вже давно" виходить з того, що Росія може зупинити транзит газу будь-якої миті - ці ризики прораховані.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Це ще одна причина, чому нам потрібен імпорт протягом опалювального сезону. У випадку зупинки транзиту нам потрібен буде певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск. Це невеликий обʼєм, але він має бути", - пояснив міністр.

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"До речі, росіяни нещодавно збільшили обсяги транзиту із 40 до 60 млн кубометрів на добу. Цікава поведінка. В ніч на 24 лютого, тобто в перший день вторгнення, вони удвічі наростили транзит - до майже максимального рівня, передбаченого контрактом.

Тоді їх логіка була очевидна: "Європейці, не лізьте. Ось ваш газ, а ми тут самі розберемося". Які будуть подальші дії Росії - побачимо найближчим часом", - додав він.