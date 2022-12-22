США розширили санкції проти Росії: додали 10 компаній

Сполучені Штати розширили санкції щодо Росії і внесли до списку 10 юридичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

До списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу, зокрема:

Концерн "Морінформсистем-Агат" —займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в РФ та за кордоном.

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Акумуляторна компанія "Ригель" - розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки.

ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування" - науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах.

АТ "Морські Навігаційні Системи" - розробник і виробник навігаційних, гідрографічних, гідрометеорологічних, гідроакустичних систем, морської техніки та систем автоматики для суднобудівної галузі.

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Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей", концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"", концерн "ЦНДІ "Електроприлад"", АТ "Обухівське", Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ "Компанія Технополь".