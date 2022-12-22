Росіяни вдарили по Харкову, - Синєгубов
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Росіяни у четвер завдали по Харкову, імовірно, ракетного удару.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Зараз у нас фактично в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Підрозділи ДСНС будуть направлятися на місце для ліквідації наслідків.
…Зараз у нас лунає повітряна тривога і йдуть удари по місту Харкову", - розповів він.
Синєгубов зазначив, що планував в ефірі доповідати обстановку і сказати, що ударів по Харкову не зафіксовано, "але на дану хвилину це вже не так".