Росіяни вдарили по Харкову, - Синєгубов

Росіяни у четвер завдали по Харкову, імовірно, ракетного удару.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зараз у нас фактично в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Підрозділи ДСНС будуть направлятися на місце для ліквідації наслідків.

…Зараз у нас лунає повітряна тривога і йдуть удари по місту Харкову", - розповів він.

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Синєгубов зазначив, що планував в ефірі доповідати обстановку і сказати, що ударів по Харкову не зафіксовано, "але на дану хвилину це вже не так".