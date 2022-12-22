Останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, ситуація в столиці найскладніша, — Міненерго

Остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень і ситуація в столиці найбільш складна

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація", - сказав міністр в інтерв’ю виданню Forbes.

За його словам енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується. Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.

"Атака української енергосистеми – це спланована Росією операція, на планування якої витрачено точно не менше місяця. Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і наносять нові удари. Проте наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики", - наголосив міністр енергетики.

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