Волонтери просять Держслужбу експортного контролю та Кабмін спростити процедуру завезення дронів для ЗСУ з-за кордону

Представники благодійних фондів та волонтери звернулися до керівника ДСЕК (Держслужби експортного контролю) у зв’язку зі складною ситуацією із завезенням дронів для українських захисників.

Про це йдеться у зверненні до керівника Державної служби Експортного контролю та представників уряду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна виявилась повністю залежна як від комплектуючих до небагатьох наших зразків БПЛА (Лелека, Фурія, Валькірія, PD-2 etc) так і від окремих мультироторних систем.

"Більшу частину потреби фронту в дронах тактичного рівня волонтери покривають коптерами китайських компанії DJI та Autel. Найефективнішим та наймасовішим дроном тактичного рівня який застосовується як ЗСУ так і окупаційними військами є коптер DJI Mavic 3.

В армії ворога зафіксовано масове застосування цих дронів на рівні кожного взводу, випрацювана система постійної підготовки особового складу для роботи в зв'язці з артилерією", - йдеться в повідомленні.

Водночас купити Mavic в Україні можна лише в ліцензованого постачальника, а для його "білого" завезення потрібно отримати ліцензію в Державній службі експортного контролю.

"Волонтерам багато разів наголошували, що навіть під час війни в цьому процесі закладена корупційна схема. Ліцензії продають за хабарі. Нам щиро хочеться вірити що це не так. При купівлі Mavic за кордоном при ввезені в Україну потрібно мати гарантійні листи від в/ч чи ВЦА (видаються на Благодійні Фонди). Або мати ліцензію від Держслужби Експорт Контролю як постачальник", - пояснили автори звернення.

Дивіться також: Ручна граната, скинута з дрона, влучає прямісінько в окупанта. ВIДЕО

Якщо ж бійці, їхні друзі чи родичі захочуть купити дрон самотужки, знайдуть БФ який погодиться за отримані кошти взятися знайти і привезти дрони, то за це волонтерів притягнуть до відповідальності.

"Якщо в когось з бійці є хтось закордном - вони теоретично можуть перевести ці кошти і попросити купити. Для цього, згідно 174 Постанови Кабміну необхідно взяти гарантійні листи. Військова частина може видавати обмежену кількість гарантійних листів. Якщо по штату в підрозділі має бути 5 дронів, більше видати неможливо, поки не списали попередні. А процедура списання техніки це окрема складна і тривала процедура. Також видавати гарантійні листи для частин які постійно знаходяться в зоні бойових дій є ресурсоємним, відволікаючим процесом", - йдеться в повідомленні.

Водночас, продовжили автори, якщо Благодійний Фонд закупив 100 дронів і хоче передати в 100 військових частин - волонтери мають звернутися в кожну з в/ч окремо та від кожної окремо отримати гарантійний лист для пропуску Митницею через кордон: "Це в свою чергу створило багато "тіньових" схем, коли дрони провозяться без будь яких документів, а за можливість надавати допомогу іноді у волонтерів навіть просять хабарі. За 10 місяців повномасштабного вторгнення було втрачено тисячі людино годин ресурсу на непотрібну бюрократичні процедури".

Другий варіант - шукати постачальника в Україні, чекати тижнями поки постачальник знайде і привезе товар і переплатити йому +30-40% від вартості товару.

Третій варіант - шукати дрон на чорному ринку, з числа тих, що завозяться "в чорну".

Автори наголошують, що неодноразово зверталися до ДСЕК, але отримували лише "відписки".

Читайте також: Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників

"Тому ми просимо ще раз всіх відповідальних осіб, в першу чергу ДСЕК звернути увагу на необхідність невідкладного вирішення цього питання.



Пропонуємо наступні кроки:



1)Терміново привести у відповідності до європейського законодавства та визначити такими що не є товаром подвійного використання дрони марки DJI Mavic 3 та інші найбільш затребувані на фронті.



2)Перевірити на виявлення ознак можливих порушень законодавства, нормативно-правових актів, наказів Держекспортконтролю документи, які подаються для проведення попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю відповідно до яких були надані роз’яснення (висновок, дозвіл тощо) щодо їх ідентифікації, як товарів подвійного використання, а саме:



- Безпілотний літальний апарат DJI Mavic 3;

- Безпілотний літальний апарат DJI Matrice 300 RTK;

- Безпілотний літальний апарат Autel Evo II Pro/640T.



3)Здійснити в межах повноважень та чинного законодавства розслідування, пов'язані з порушенням суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів вимог законодавства у сфері державного експортного контролю та у зв’язку з доданими до цієї заяви (клопотання) документів (у додатках) та нововиявлених обставин, переглянути відповідне роз’яснення (висновок, дозвіл тощо) щодо наступних товарів: DJI Mavic 3, DJI Matrice 300 RTK, Autel Evo II Pro/640T.



4)Розглянути можливість окремою постановою Кабміну відмінити ПДВ та мито на дані дрони для насичення ринку на час дії військового стану", - підсумували у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це схоже на полювання". Командир взводу ЗСУ розповів про роботу української аеророзвідки. ВIДЕО