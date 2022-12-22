Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків, Куренівці і Оболоні поки що нелегко, - Yasno

Ситуація з електропостачанням у Києві у четвер трохи покращилась: лівий берег столиці дуже близький до графіків. На правому ситуація трохи гірша, ніж на лівому, але краща ніж у середу.

Про це гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перше. Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії.

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Друге. Завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла.

Третє, найважливіше: відновлювальні роботи продовжуються", - розповів він.