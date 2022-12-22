Близько 200 іранських дронів з останньої партії ще залишилося в росіян, - Гуменюк

В окупантів залишилося близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

За її словами, в рамках останньої партії Іран передав окупантам близько 250 дронів і росіяни не дуже їх економлять.

"Наразі ми підрахували, що залишилося їх близько 200 одиниць", - заявила речниця об'єднаного пресцентру.

Гуменюк також додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони. Тому окупанти намагаються знаходити місця запуску безпілотників подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.

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