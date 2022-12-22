Росія та Китай проводять спільні навчання ВМС

Кораблі військово-морського флоту Росії та Китаю проводять спільні навчання в Східнокитайському морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як повідомило міністерство оборони РФ, в навчаннях брали участь ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії.

Китай направив на навчання два есмінці, дизельний підводний човен та ряд інших кораблів. У маневрах також брала участь російська і китайська авіація.

"Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою і підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – заявили в російському Міноборони.

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Як повідомлялося, навчання Росії та Китаю відбуватиметься 21-27 грудня у Східнокитайському морі, зокрема з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.