Ми будемо прагнути закінчити цю війну чим швидше, тим краще, - Путін

Президент РФ Володимир Путін запевняє, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні.

Про це він заявив на пресконференції в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути. Ми будемо прагнути до того, щоб це було закінчено. І чим швидше, тим краще, звичайно", сказав президент країни-агресора.

Путін також підкреслив, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат.

Варто зазначити, що Путін відкрито назвав свою війну проти України війною, а не "спецоперацією", як він це робив раніше.

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