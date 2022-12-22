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Ми будемо прагнути закінчити цю війну чим швидше, тим краще, - Путін

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Ми будемо прагнути закінчити цю війну чим швидше, тим краще, - Путін
Президент РФ Володимир Путін запевняє, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні.

Про це він заявив на пресконференції в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути. Ми будемо прагнути до того, щоб це було закінчено. І чим швидше, тим краще, звичайно", сказав президент країни-агресора.

Путін також підкреслив, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат.

Варто зазначити, що Путін відкрито назвав свою війну проти України війною, а не "спецоперацією", як він це робив раніше.

Також дивіться: "Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путін. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Невідомий 00bea6ce
  • Alexey Chernyavsky
    Плять кацапы! За поменяйте его уже в мавзолее с Илличом, и ходите на него еще лет семьдесят дрочите.
  • Юрий Педаченко
    Посадить за то, что спецоперацию войной назвал!
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