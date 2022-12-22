Візит Зеленського у Вашингтон підкреслив, що йдеться про необхідність порятунку життів, - Бербок

Візит Президента Володимира Зеленського до США та його промова в Конгресі показали важливість боротьби українців і необхідність допомагати їм.

Таку оцінку візиту українського лідера до Вашингтона дала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Візит українського Президента у Вашингтон був не лише важливим знаком, він підкреслив, що йдеться про необхідність порятунку життів, але також про захист Хартії ООН", - заявила міністр у коментарі журналістам у Берліні.

Як сказала Бербок, Президент України виголосив у Конгресі чудову промову, яка ще раз чітко підкреслила необхідність усіма силами стояти у цій загарбницькій війні на боці жертви, на боці міжнародного порядку. На цей бік стала переважна більшість міжнародної спільноти, не лише НАТО, G7 і ЄС, додала міністр.

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Глава МЗС Німеччини зазначила, що у неї розривається серце від кадрів з України, яку Путін цілком свідомо та невпинно бомбардує ракетами та дронами, перетворюючи на руїни та попіл усе, чого потребують люди, особливо взимку. Ніхто не хотів би опинитися в такій ситуації, особливо в новорічні свята, "але Путін не залишив українцям іншого вибору", сказала Бербок.

За її словами, європейці допомагають зараз Україні тому, що хочуть, щоб їхні онуки жили в мирі. Партнери України роблять це за допомогою фінансової, гуманітарної, військової підтримки та дипломатії. "І ми будемо продовжувати це робити", - пообіцяла Бербок.